Sylvester Stallone et sa famille stars d’une émission de téléréalité

C’est une nouvelle aventure qui démarre pour Sylvester Stallone. L’interprète des sagas “Rocky” et “Rambo” va être la vedette d’une émission de téléréalité en compagnie de sa famille. Le programme, intitulé “La famille Stallone”, est prévu pour le printemps 2023 et devrait comporter 8 épisodes. Il suivra au quotidien l’acteur mais également son ex-femme Jennifer Flavin et leurs trois filles. Sophia, Sistine et Scarlet, âgées de 26,24 et 20 ans, sont déjà actives sur les réseaux sociaux mais devraient ici se montrer plus présentes avec leur célèbre père.