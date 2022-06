Sylvester Stallone est "Demolition Man"

Los Angeles, 1996. Simon Phoenix, un psychopathe traqué par la police, s'est emparé d'une trentaine d'otages avant de se replier dans une cachette bourrée d'armes et d'explosifs. Tandis que ses supérieurs tergiversent, le sergent John Spartan, auquel son courage et sa détermination ont valu de surnom de "Demolition Man", s'introduit seul dans le repaire et déclenche une gigantesque explosion dans laquelle les trente otages sont brûlés vifs. Accusé d'homicide par imprudence, Spartan est condamné à une longue peine d'hibernation et de rééducation au "Cryopénitencier" de Californie. 2032. Los Angeles, Santa Barbara et San Diego ont fusionné en une mégalopole : Sans Angeles, qu'administre le Maire-Gouverneur Raymond Cocteau. Les efforts de ce politicien visionnaire ont ramené la paix civile. Le crime, la violence et la misère ont disparu, chacun se croit heureux...

"Démolition Man" à voir le samedi 18 juin à 19h55 et le dimanche 19 juin 17h30 sur Tipik.