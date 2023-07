Sylvan Adams, boss d’Israël- Premier Tech, répond à Chris Froome et l’atomise : "Il ne vaut pas son salaire…"

C’est donc dans une certaine forme de lassitude que l’observateur lambda a accueilli la non-sélection de Froome pour le Tour de France cette année. Comment appuyer un dossier empli, à ce point, de failles, de points d’interrogation et d’incertitudes ?

Pourtant, le principal intéressé, lui, tombe des nues. Quelques jours après l’annonce officielle du roster d’Israël, il se lamente au micro de Cyclism’Actu : “J’avais travaillé tellement dur pour en arriver-là. Ça a été une très grosse déception de ne pas être retenu dans l’équipe pour le Tour. J’avais vraiment l’impression que je m’étais remis sur de bons rails. Je sentais que physiquement j’étais prêt. J’avais atteint mes objectifs en ayant mon poids de course. Je n’avais pas perdu de muscle.

Des déclarations, qui transpirent l’impuissance, qui ne tombent alors évidemment pas dans l’oreille d’un sourd. Sylvan Adams, le boss d’Israël, a pris son temps mais, ce vendredi, il a sorti le bazooka pour donner sa version des faits.

Et sans surprise, il dézingue son propre coureur, confortablement assis sur les quelques millions qu’il amasse chaque année : “S’il mérite son salaire ? Absolument pas. On a pris un gros risque en le signant mais c’était le plus grand coureur de Grand Tour de sa génération donc j’étais prêt à prendre le risque. On l’avait signé pour être notre leader sur le Tour de France et il n’est même pas là. Comment peut-il justifier son salaire ?”

Intouchable pendant quelques années, Froome est lourdement retombé de son piédestal depuis. La faute, on l’a dit, à cette chute, encourue lors d’une reconnaissance du Dauphiné, qui a précipité la fin de son ère dorée et qui a détérioré, encore un peu plus, un corps déjà abimé par les kilomètres avalés.

Alors, Froome ressent-il toujours les effets de cette chute ? Le hante-t-elle toujours au point de ne jamais avoir retrouvé son meilleur niveau ? Peut-être. Adams, lui, ne veut plus en entendre parler : “Selon moi, ses performances n’ont rien à voir avec ses blessures. J’ai beaucoup de respect pour Chris. Il a gagné le Tour quatre fois. Je respecte ses accomplissements du passé. Mais on s’en fout de ce qu’il a fait il y a sept ans. Si vous voulez faire partie de l’équipe qui va sur le Tour cette année, de celle qui ira sur le Tour l’an prochain, vous devez prester à l’instant T. Vous devez prouver que vous méritez votre place.”

En d’autres termes, Froome ne méritait pas sa place sur le Tour cette année. La plaie est sans doute toujours ouverte mais l’Anglais a avoué vouloir continuer jusqu’à 40 ans. Pour se prouver, sans doute, qu’il en a toujours sous le capot.

Lui y croit. Est-il le seul ?