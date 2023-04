Sylvain Moniquet : "Thomas De Gendt, c'est une mine d'or pour moi"

"Les grands tours, ce sont les courses qui m’attirent le plus. Rien que d’en parler, j’ai un peu les frissons" sourit le Namurois. "Faire une 4e place sur une montagne super connue en Europe et avec des grands noms. Lennard Kämna a gagné cette étape. Il y avait tout qui s’alignait parfaitement pour que je sois bien. C’est vraiment un beau souvenir de la saison passée. J’ai pu prouver que j’ai des qualités de grimpeur. C’était quand même une montée de plus d’une heure. Je pense que ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir monter assez vite cette côte-là. Cela m’a aussi donné confiance. Je me suis dit après ça que finalement, j’ai quand même la forme et la condition physique pour essayer d’accrocher les meilleurs".

A 25 ans, Moniquet n’a pas encore eu le bonheur de lever les bras au ciel, mais il sent qu’il se rapproche d’un premier succès chez les pros. Depuis son arrivée dans l’équipe belge, le grimpeur wallon a pris de l’expérience au contact de Thomas De Gendt, un véritable mentor pour lui.

"Je pense qu’il m’a apporté beaucoup ces 2 dernières saisons chez Lotto–Dstny. Il me donne énormément de conseils" raconte Sylvain Moniquet. "C’est un peu le même coureur que moi. C’est un coureur qui n’aime pas trop frotter. Un coureur qui a joué le classement général de belles courses. Il a gagné beaucoup de courses. C’est un très bon tacticien aussi. Il a vraiment l’œil pour faire les efforts au bon moment. C’est le roi des échappées. Je pense que ce n’est pas un hasard. Je discute beaucoup avec lui. Je lui pose parfois un peu trop de questions peut être mais j’aime bien avoir son avis sur chaque course. Savoir comment ça va se passer. D’ailleurs, il a souvent raison. C’est une mine d’or pour moi".

Si ses qualités ne sont plus à démontrer sur les profils accidentés, Sylvain Moniquet sait qu’il y a un domaine dans lequel il doit encore progresser.

"Je pense que c’est dans le placement" reconnait le Belge. "J’ai un peu peur parfois quand ça devient nerveux. Que ce soit sur des courses un peu plus plates comme les étapes de bordure, les sprints massifs ou les classiques comme les classiques ardennaises. A Liège-Bastogne-Liège quand on arrive au pied de la Redoute, c’est d’office un peu nerveux dans le peloton et là, j’ai un peu de mal. L’an passé, c’était déjà beaucoup mieux et cette année, ça sera mieux encore, j’en suis certain. J’ai énormément travaillé là-dessus et je pense que le jour où j’aurais ce petit déclic, je vais vraiment faire de très bons résultats".

En 2021, pour sa première saison pro, Sylvain Moniquet a participé à la Vuelta. Un premier grand tour qu’il a bouclé à la 83e place. L’an dernier, nouvelle expérience sur une épreuve de trois semaines à l’occasion de Giro. Un Tour d’Italie qu’il a terminé dans le top 50 (ndlr: 48e du classement final). Cette année, le grimpeur de Lotto-Dstny rêve de la grande boucle. Ce serait la suite logique. Une nouvelle étape dans sa carrière.

"J’espère y participer. Pour le moment, je suis dans la présélection. On verra bien comment la saison évolue" explique Moniquet. "Si j’ai l’opportunité d’aller au Tour cette année, je signerai à deux mains. Je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir y aller mais si je n’y suis pas, j’irai aussi avec énormément d’ambitions sur une Vuelta par exemple. J’ai commencé à faire du vélo pour des courses comme le Tour de France et Liège-Bastogne-Liège. Pour moi, ce sont les courses les plus importantes, les plus belles de l’année. Ce serait vraiment un rêve qui se concrétise. Et le fait de pouvoir faire une belle prestation sur un Tour de France, ce serait la cerise sur le gâteau".

Le Tour de France est dans un coin de sa tête, mais le rêve ultime, c’est la Doyenne.

"Si je pouvais en gagner une un jour, ce serait Liège-Bastogne-Liège" conclut Sylvain Moniquet. "C’est un monument. C’est une course légendaire. C’est dans ma région aussi. C’est une course qui me donne des frissons".