Sylvain Moniquet se blesse à la main après une chute à son domicile

Sylvain Moniquet s’est occasionné une blessure aux ligaments de la main en tombant chez lui, indique mercredi son équipe Lotto Soudal sur Twitter. Le Namurois de 24 ans a été opéré et a commencé sa convalescence. Il ne pourra pas prendre part aux courses des prochaines semaines mais espère être rétabli pour la mi-octobre.

"Je vais manquer les compétitions italiennes mais une participation au Tour du Langkawi (ndlr : du 11 au 18 octobre) est toujours possible" détaille le Belge.

Moniquet en est à sa deuxième saison en tant que professionnel. Il avait encore décroché une 19e place au GP de Wallonie mercredi de la semaine passée. Il a aussi couru son premier Giro il y a quelques mois et a fini 48e.

Cette blessure ne fait pas les affaires de son équipe, engagée dans une course aux points pour se maintenir en division World Tour. Avec 800 points de retard sur le premier non relégable, l’horizon s’obscurcit un peu plus pour la formation belge.