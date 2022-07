Grignard, 23 ans, est lui arrivé dans la structure Lotto en 2018 en passant d'abord par l'équipe de développement avant de passer professionnel en 2021. Cette année, il a notamment terminé 13e d'une étape du Tour de Romandie.

"La prolongation des contrats de Grignard et Moniquet est tout à fait logique", a déclaré John Lelangue, CEO de Lotto Soudal. "Ils représentent tout ce que nous défendons avec Lotto Soudal: donner à de jeunes coureurs belges la chance de se développer. Cette chance, nous leur avions déjà donnée il y a deux ans et ils l'ont saisie à deux mains. Nous sommes fiers des progrès qu'ils ont pu faire grâce à l'équipe et nous sommes convaincus qu'ils joueront un rôle important dans le futur."