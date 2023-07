Sylvain Moniquet, absent du Tour : "Je pense que l'équipe Lotto regrette un peu finalement"

Le grimpeur belge a un moment ambitionné de disputer le Tour de France 2023 mais n'a finalement pas été retenu dans la sélection de Lotto. "Au début de l’année, je n’étais pas vraiment dans la présélection pour le Tour. J’étais dans la liste de 13-14 noms, donc il n’y avait pas beaucoup de chance que j’y aille", explique Sylvain Moniquet. "Au mois de mai, j’avais fait une croix dessus parce que je ne me sentais pas super bien et je préférais aller sur La Vuelta. Puis je me suis senti bien au Tour de Suisse, au Tour de Hongrie, où j’ai fait des bons résultats et où je pouvais accompagner les meilleurs grimpeurs, dont Remco, dans les cols et les étapes les plus dures de montagne."

Il poursuit : "Là j’ai commencé à tout doucement y croire. L’équipe m’a aussi fait croire que je pouvais y aller et que j’irais. Puis la sélection est tombée et on m’a dit que je n’y allais pas. Ça a été difficile à digérer les premiers jours mais après je me suis reconcentré sur d’autres objectifs dont le Tour de Pologne et La Vuelta qui sont des belles épreuves aussi. C’est sûr que ça aurait été une superbe opportunité et je pense que j’avais la forme pour participer au Tour cette année."