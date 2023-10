Sylvain Cambreling : "Le silence est l’une des choses les plus merveilleuses qui soit, en surtout en musique"

Chaque mardi, dans Bonjour, Bonsoir, Régine Dubois questionne le rapport au silence des artistes et créateurs, à travers des rencontres avec des acteurs du monde culturel.

Un homme qui est devant et pourtant dos au public pour faire face à la musique et ceux qui la font. Il dirige et décide des contours, de subtilités, de la délicatesse et de la force et chacune des notes sorties des instruments de l’orchestre… Il a dirigé dans le monde entier, Vienne, Berlin, Cologne, Hanovre, New-York, Londres, Lyon, Baden-Baden, Paris, Milan et Bruxelles, où il a été directeur musical de La Monnaie. Sylvain Cambreling nous parle du silence et de la musique.