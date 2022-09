Syllogomanie : syndrome d'accumulation excessive, comment s'en sortir ?

La syllogomanie est un trouble qui pousse une personne à accumuler des choses qui sont en fait inutiles et sans valeur. Mais à quoi est-ce dû? Et comment y remédier ? Éléments d'information avec le Dr Philippe Verdoot, psychiatre dans une unité pour jeunes adultes et chef d’unité à la Clinique Fond’Roy à Epsylon.

Le syndrome de thésaurisation pathologique - plus communément appelé la syllogomanie - correspond à une accumulation désorganisée et à l'impossibilité de jeter tous types d'objets, surtout du quotidien.

C'est très différent d'une situation dans laquelle des gens collectionnent des choses car dans ce cas, il y a un but derrière. Le syllogomane encombre son espace de vie avec des choses inutiles.

"La syllogomanie, ce n'est pas la peur de jeter mais l'incapacité à se rendre compte qu'on accumule des choses qui n'ont aucune valeur. C'est donc quelqu'un qui garde des emballages en carton, des pubs venant de sa boîte aux lettres et ça s'accumule dans son logement... Et ça devient impossible à vivre pour les proches mais la personne, elle-même, ne s'en rend pas forcément compte..." explique le Dr Philippe Verdoot, psychiatre dans une unité pour jeunes adultes et chef d’unité à la Clinique Fond’Roy à Epsylon.