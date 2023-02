Sydney Sweeney ("Euphoria", "White Lotus") égérie parfum sur Clara Luciani qui reprend "My Way"

Sydney Sweeney, star des séries Euphoria et White Lotus, est le nouveau visage du parfum Armani pour femmes "MY WAY". Avec un tel titre, on pense évidemment à la chanson de Frank Sinatra, pimpée récemment par Clara Luciani. C’est donc tout naturellement cette version que l’on retrouve dans cette pub très belle qui nous fait voyager dans un format presque court-métrage.

La jeune actrice de 25 ans a la cote et jouera dans le prochain film de Sony Pictures Madame Web aux côtés de Dakota Johnson et Adam Scott, film basé sur le personnage de Spider-Man, et elle est aussi annoncée pour jouer et produire un remake de la comédie sexuelle de science-fiction culte Barbarella, reprenant ainsi le rôle de l’héroïne intergalactique (créée par Jean-Claude Forest) Jane Fonda dans ce film de Roger Vadim de 1968.