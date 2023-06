Swiatek met fin au rêve de Haddad Maia et s’offre une troisième finale à Roland-Garros

Elle est l’incontestable favorite de ce Roland-Garros et elle a tenu son rang : Iga Swiatek est en finale de son Grand Chelem fétiche après avoir dominé la surprenante Beatriz Haddad Maia. La Polonaise l’a emporté 6/2 et 7/6 en plus de deux heures de match.

Et c’est pourtant la Brésilienne qui frappe la première en prenant le service de la numéro un mondiale. Une joie de courte durée puisque la Polonaise recolle rapidement avant de prendre les devants et d’enchaîner plusieurs jeux consécutifs pour s’offrir la première manche sur le score de six jeux à deux.

Une nouvelle fois, la tombeuse d’Ons Jabeur au tour précédent est la première à breaker, avant de voir Swiatek recoller à trois jeux partout. Place ensuite à une série de jeux disputés qui mènent à un jeu décisif. Un tie-break finalement remporté par la numéro un mondiale au bout du suspense en sauvant même une balle de set au passage.

En finale, la tenante du titre sera opposée à la surprise de ce tableau féminin : Karolina Muchova. La Tchèque a sorti la numéro deux mondiale Aryna Sabalenka au terme d’un combat de plus de trois heures. Alors Swiatek empochera-t-elle un troisième sacre à Roland-Garros (et un quatrième dans un tournoi du Grand Chelem), ou la 43e joueuse mondiale créera-t-elle un nouvel exploit ? Réponse ce samedi sur les médias de la RTBF !