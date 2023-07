Swiatek jouera "où la WTA décidera de jouer", même en Arabie saoudite

La numéro un mondiale du tennis, la Polonaise Iga Swiatek, a indiqué samedi qu’elle était prête à jouer "là où la WTA décidera de jouer", après des informations de presse sur la possible organisation d’un tournoi en Arabie saoudite.

Souvent accusée d’utiliser le sport pour masquer les violations des Droits humains, l’Arabie saoudite serait en négociation avec la WTA pour accueillir les Masters féminins, après avoir déjà lourdement investi dans le golf ou le football.

"J’attends encore des informations officielles sur ce qu’il va en ressortir, parce que c’est difficile de distinguer ce qui est de la rumeur et ce qui n’en est pas", a indiqué la joueuse lors d’une conférence de presse à deux jours du début de Wimbledon.

"Je suis prête à jouer là où la WTA décidera qu’on joue", a-t-elle cependant ajouté.

Steve Simon, le directeur exécutif de la WTA avait qualifié le sujet de "délicat", vendredi, lors d’un événement organisé par l’organisateur du circuit féminin, à Londres.

"En février, je suis allé en Arabie saoudite pour me rendre compte par moi-même. On avait amené quelques joueuses et quelques représentantes aussi. On voulait voir quels changements avaient été apportés", avait-il détaillé.

Si Swiatek a admis n’avoir pas pensé spécifiquement aux réticences quant à l’organisation de ce tournoi en Arabie saoudite, elle estime que cela pourrait avoir des effets positifs.

"Je pensais plus à ce que nous pouvons faire individuellement en tant que joueuses. Certainement, en tant que communauté, je pense qu’on peut avoir un certain pouvoir, on pourrait s’en servir" pour faire évoluer les choses dans le pays, a souligné la joueuse de 22 ans.

Du côté des hommes, le président de l’ATP Andrea Gaudenzi avait révélé que son organisation avait eu des discussions "positives" avec le fonds souverain saoudien, le PIF, pour un accord, ce qui lui avait valu des critiques d’anciennes gloires comme John McEnroe ou Chris Evert.

Récemment titrée pour la troisième fois à Roland-Garros, mais contrainte au forfait avant sa demi-finale à Bad Homburg, vendredi, Swiatek débutera Wimbledon contre la Chinoise Zhu Lin, dans un tournoi où elle n’a jamais franchi les huitièmes de finale.