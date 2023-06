Swiatek émerge d’un énorme combat face à Muchova et s’offre son troisième Roland-Garros

Imbattable Iga Swiatek ! La numéro une mondiale a souffert et a dû s’employer pour aller chercher son troisième sacre à Roland-Garros. Alors qu’elle menait 6-2 3-0, la Polonaise a vu Muchova renverser la situation et revenir à un set partout avant d’avoir un break de retard à deux reprises dans la troisième manche. Mais Swiatek n’a jamais abdiqué et s’est accroché pour l’emporter 6-2 5-7 6-4 en 2h46. A 22 ans, la Polonaise remporte déjà son quatrième titre en grand chelem.

Roland-Garros va connaître son dénouement ce samedi dans le tableau féminin. La rencontre entre la numéro une mondiale, Iga Swiatek et l’invitée surprise, Karolina Muchova démarre sur les chapeaux de roues avec un break d’entrée pour Swiatek après trois fautes de Muchova sur des gros retours de la Polonaise. La numéro une mondiale enchaîne par un jeu blanc pour conserver son service et mener rapidement 3-0.

Mais la Tchèque se détend et prend son premier jeu sur son service et commence à offrir une vraie résistance à la puissance et la vivacité de Swiatek mais manque un petit peu de justesse pour parvenir à débreaker malgré un jeu très accroché (4-1).

La Tchèque connaît encore un jeu un peu plus compliqué et est à nouveau breakée, sur un jeu blanc. Swiatek remporte la première manche 6-2 en 51 minutes.

Muchova revient avec de bonnes intentions dans la seconde manche commet une nouvelle fois des petites fautes sur les points importants. Proche de s’offrir une balle de break dans le premier jeu de service de Swiatek, Muchova laisse passer l’occasion et perd son service dans le jeu suivant sur un coup droit manqué qui sort du court (2-0).

Comme dans la première manche, la Tchèque se crée une balle de débreak à 3-1, mais cette fois elle ne laisse pas passer l'occasion et la convertit d’un magnifique coup droit le long de la ligne que la Polonaise ne peut que regarder passer (3-2).

La suite du set est très accrochée et Muchova met la pression sur Swiatek à 4-4 en menant 0-30 sur deux grosses fautes de la Polonaise et s’offre une balle de break sur un nouveau coup droit de la numéro une mondiale qui s’envole. La Polonaise craque et commet une double faute qui offre le break à Muchova, qui mène 4-5.

Swiatek n’abdique pas et parvient à reprendre le service de son adversaire pour revenir à 5-5 dans un jeu où la Tchèque n’aura passé aucune première balle. La fin de ce deuxième set est placée sous le signe du break. Muchova parvient à nouveau à breaker pour servir une deuxième fois pour le gain du set. Cette fois, la Tchèque ne tremble pas et remporte la deuxième manche 5-7 avec notamment un magnifique point remporté à 40/40 suite à trois sublimes volées.

Muchova a fait le plein de confiance et son jeu offensif déborde la Polonaise dès son premier jeu de service. La Tchèque s’offre trois balles de break et la première suffit puisque Swiatek qui semble avoir perdu le fil du match commet sa deuxième double faute du match (0-1). Mais à 1-2, la numéro un mondial s’offre trois balles de contre-break. Sur la deuxième, le passing de Muchova reste dans la bande du filet et Swiatek revient à 2-2.

Mais la Tchèque retrouve du jus et reprend un break d’avance sur un nouveau jeu bien mené conclu par un beau coup droit d’attaque qui pousse Swiatek à la faute (3-4). Dans le jeu suivant, Muchova doit cependant écarter deux balles de break et le fait à merveille avec notamment un ace. La Polonaise s’en offre cependant une troisième et la convertit sur une amortie de la Tchèque qui ne passe pas le filet (4-4).

La tension est à son comble et les nerfs sont à vif et c’est la numéro une mondiale qui gère mieux ses émotions. Elle conserve sa mise en jeu et pousse Muchova à la faute. La Tchèque commet une double faute sur la balle de match et offre à Swiatek son troisième Roland-Garros au terme d’un combat de 2h46. Elle devient la première joueuse à conserver son titre depuis Justine Henin en 2007.