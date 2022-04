Sweet Child O’Mine retrouve le chemin des charts

La chanson de Guns N'Roses cartonne à nouveau depuis qu’elle a été incluse dans la bande-annonce du film "Thor : Love & Thunder", attendu en juillet…

Personne ne s’y attendait, mais c’est un fait ! Sorti en 1988, ce morceau avait, à l’époque, figuré dans le top 100 du " Billboard " pour deux semaines, et restera comme le premier de 6 titres à rejoindre le Top 10 des charts.

Et donc, 24 ans plus tard et aidé par Thor, Child, de son nom donné au titre par les fans de Guns N’Roses, a récolté plus de 4,7 millions de streams aux Etats-Unis et vendu 1600 téléchargements. Tout ça en une semaine…