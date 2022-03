''Sweet Caroline'' de Neil Diamond, hymne des Red Sox mais aussi de l’équipe d’Angleterre de foot !

Et depuis elle en a fait du chemin cette chanson de Neil Diamond ! C’est devenu un de ces titres que l’on entend dans tous les sports et dans tous les pays et les supporters n’en peuvent plus de reprendre le ''Oh Oh Oh'' du refrain. Mais le football s’en est emparé également, avec en apothéose, l’Euro 2020. Après la victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne en 1/8èmes de finale, Tony Parry, le DJ de Wembley, décide, par instinct, de jouer ''Sweet Caroline'' au lieu du morceau qu’il avait prévu. Et Wembley s’enflamme et explose, tout le stade reprend en chœur. Et ''Sweet Caroline'' devient ainsi le nouvel hymne de l’équipe d’Angleterre.