Swann Borsellino : "Une saison réussie pour l'Union l'an prochain ? Pas finir 1e ou 2e mais surtout parvenir à se stabiliser"

L’Union est tombée de haut, de très haut. Alors qu’ils se voyaient déjà champions de Belgique, les Saint-Gillois ont complètement loupé leur fin de match contre Bruges et sont donc passés à quelques minutes du graal. Forcément, à chaud, c’est la déception qui prime tout le reste. Difficile de, déjà, se projeter vers la saison prochaine. Même si un jour, il faudra le faire. Et justement, à quoi ça ressemblera l’année prochaine au Parc Duden ?

Questionné, le plateau de la Tribune s’est montré plutôt prudent. Philippe Albert, premier invité à prendre la parole, a estimé que ça allait sans doute dépendre du mercato estival et du potentiel exode que craignent les supporters bruxellois : "Tout va dépendre des départs, c’est un comme au Standard, et des arrivées aussi. Ceux qui sont partis la saison dernière ont été super bien remplacés mais ils ne vont pas faire de la magie à chaque mercato. Si j’y crois pour le titre ? Non."

Pour Cécile De Gernier, le départ programmé de Teddy Teuma aura évidemment un impact sur le vestiaire et la qualité intrinsèque du noyau : "Je pense qu’il y aura un après Teuma. C’est le maître à jouer de l’équipe, c’est l’un des plus beaux joueurs de notre championnat. Il y a plein de manières de remplacer un joueur dans un collectif mais je trouve que dans le jeu que l’Union a mis en place, Teuma a une vraie place. Je pense que l’Union va un peu rentrer dans le rang."

Des propos qui font réagir Stefan Streker : "Ce qui est paradoxal, c’est qu’en ayant perdu Mitoma, Undav, Nielsen, le coach puis Vanzeir à mi-saison, on disait déjà ça de l’Union en début de saison…"

C’est finalement Swann Borsellino qui aborde l’histoire sous un nouvel angle : "On disait en début de saison que jamais ça allait arriver une 2e fois, c’est arrivé. Alors oui, les miracles peuvent arriver deux fois, si on pense que c’est un miracle. Personnellement je pense qu’il y a de vraies compétences du côté de la direction sportive. On ne va pas ramener un Boniface à chaque fois, mais ça reste un club qui travaille bien. En fait, tout dépend d’où vous mettez le curseur de la réussite d’un club qui vient de monter de D1B il y a deux ans. Pour moi, la réussite de l’Union, ce serait de refaire un Top 6 l’an prochain, de rester un club qui compte. Là on sort de deux saisons exceptionnelles, avec des scénarios exceptionnels, avec un parcours en Coupe d’Europe qui a été marquant… mais pour moi, la réussite de l’Union Saint Gilloise en tant que club, ce serait de se pérenniser parmi les meilleurs clubs de notre championnat, évidemment à un moment d’aller chercher un trophée. S’ils refont Top 6 l’année prochaine, s’ils sont bien et qu’ils stabilisent le club, c’est bien. Pour moi, la réussite de l’Union, ce ne serait pas de finir 1e ou 2e. S’ils sont 4e mais que ça continue à bien marcher, je ne pourrai pas dire que la saison est ratée."