Swann Borsellino sur le futur milieu des Diables : "La paire Lavia - Onana est une évidence absolue"

Domenico Tedesco a dévoilé ce vendredi midi sa toute première sélection en tant qu'entraîneur des Diables Rouges. La RTBF vous a proposé de suivre l'analyse de l'événement en direct vidéo via un Facebook Live regroupant nos spécialistes Benjamin Deceuninck, Swann Borsellino et Manu Jous. Le plateau est notamment revenu sur la potentielle association entre Romeo Lavia et Amadou Onana.

Au cas où vous auriez loupé l'information, Axel Witsel ne figure pas parmi la sélection belge. Un choix difficile à réaliser selon Tedesco mais qui laisse place à une jeunesse prometteuse. "La paire Lavia-Onana est une évidence absolue, abonde Swann Borsellino. C'est le secteur du jeu le plus excitant à l'heure actuelle chez les Diables. Et l'Euro c'est dans un an et demi, il faut que ses joueurs jouent ensemble dès maintenant." Un avis rejoint par ses deux acolytes en plateau qui s'accordent à dire que ce binôme doit être titulaire en Suède.