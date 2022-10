Swann Borsellino sur le Ballon d’or de Benzema : "En termes d’image il sera toujours clivant, mais il a mis tout le monde d’accord footballistiquement"

Comme attendu, Karim Benzema a remporté le Ballon d’Or 2022 ce lundi soir à Paris. "Une récompense amplement méritée" selon notre consultant Swann Borsellino.

"J’ai l’impression que c’est la première fois que le Ballon d’Or fait quasiment l’unanimité. Il y a eu beaucoup de débats ces dix dernières années entre Messi et Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski qui se fait voler l’année passée. Cette année, Benzema a montré qu’il méritait amplement son sacre", a expliqué Swann Borsellino au micro de Jérémie Baise.

"Il revient de loin médiatiquement, notamment en France. On sait ce qu’il s’est passé avec l’équipe de France et avec Mathieu Valbuena (Ndlr : affaire de la sextape). Mais au niveau du football, c’est assez logique. C’est le couronnement d’une grande carrière. Il a constamment progressé et a été libéré après le départ de Cristiano du Real. On se demandait s’il allait être capable de tenir la baraque et il l’a été. C’est la preuve qu’à 35 ans on peut atteindre la plénitude de sa carrière".

Avait-il besoin de ce sacre pour redorer son image auprès de l’opinion publique ? "En France, ceux qui ne l’aiment pas continueront à ne pas l’aimer et à dire qu’il n’a rien à faire chez les Bleus alors que ceux qui l’adorent continueront à l’aimer. En termes d’image il sera toujours clivant, mais il a mis tout le monde d’accord footballistiquement".

À 34 ans, un deuxième Ballon d’Or sera difficile à aller chercher pour l’attaquant tricolore. "Comme avec Modric en 2018, on se rend compte à quel point c’est beaucoup de travail. C’est une saison d’exception. C’est un accomplissement pour lui et se sera difficile de conserver le Ballon d’Or, même s’il fait très attention à son physique, ce qui fait qu’il pourra être performant à un âge avancé", a conclu notre consultant.