Swann Borsellino sur la situation d’Anderlecht : "Rien ne semble construit pour aider le club à rattraper sa réputation"

Tristement historique. La saison d’Anderlecht se résume en deux mots. Onzièmes de la phase classique, les Mauves sont d’ores et déjà en congé. Le plateau de la Tribune a tenté de pointer les éléments qui expliquent cette débâcle.

Alors qu’ils semblaient avoir lancé un projet misant sur la jeunesse il y a quelques années, les Anderlechtois s’en sont remis à une bonne dose d’expérience pour entrevoir la possibilité d’une place européenne jusqu’à la fin de saison. "Il y a probablement un tournant avec la blessure de Verschaeren. Mais après, ce n’est pas normal qu’une équipe repose sur Vertonghen et Slimani qui ont respectivement 36 et 35 ans. Jesper Fredberg avait parlé d’un mercato d’opportunités en hiver, attendons de voir ce qu’il va faire cet été" se projetait, un brin sceptique, Manu Jous.

Arrivé lors de la trêve hivernale, l’expérimenté Slimani, meilleur buteur, symbolise donc à lui seul l’étendue des problèmes bruxellois. "C’est une superbe retouche mais ça confirme qu’il n’y a pas grand-chose de construit quand on amène un joueur ainsi. Est-ce qu’on peut bâtir autour de lui à l’avenir avec son âge ? Anderlecht est un club avec une réputation qui dépasse les frontières et pour l’instant rien ne semble construit afin d’aider la réalité à rattraper cette réputation. Pour que les gens qui suivent un club continuent d’y croire il faut savoir où va le bateau. Et pour l’instant ce n’est pas le cas" illustrait Swann Borsellino.

Et le capitaine de ce navire aurait pu se nommer Vincent Kompany. "Il faisait du bon travail avec les moyens qu’il avait. Il aurait fallu tout faire pour le garder, martelait Phlippe Albert avant d’évoquer la nouvelle politique de gestion à Anderlecht. C’est devenu un club vendeur. À partir du moment où on vend il faut remplacer. Il y a des jeunes mais ils doivent être bien encadrés. L’exemple de Dreyer qui a coûté 4,5 millions mais n’a pas assez apporté est parlant."

Dans ces conditions, difficile donc d’imaginer un renouveau à court terme du côté d’Anderlecht.