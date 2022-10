Swann Borsellino sur la défaite du Standard contre Seraing : "Un raté du coach et des joueurs"

Ce lundi soir, sur le plateau de l’émission La Tribune, les consultants sont revenus sur la défaite surprise du Standard qui s’est montré inexistant dans le derby liégeois face à Seraing (0-2).

"C’était le bordel sur le terrain", a lancé Cécile De Gernier. "Les joueurs ne savaient pas où aller alors que c’était la force de Ronny Deila depuis le début du championnat. Jacob Laursen n’est pas du tout au niveau pour le moment et Melegoni a été catastrophique. Quand vous changez autant de choses par rapport au match contre Bruges, avec des joueurs qui se connaissent moins bien, c’est un vrai problème".

Pour Philippe Albert, la défaite du Matricule 16 s’explique surtout par des prestations individuelles insuffisantes. "Amallah et Zinkernagel n’ont pas été bons du tout par rapport au match face à Bruges (où les Liégeois s’étaient brillamment imposés 3-0). Quand une équipe doit faire le jeu, il faut que des joueurs talentueux comme ces deux-là fassent la différence".

"C’est un raté du coach et des joueurs", a affirmé de son côté Swann Borsellino. "On a dit que c’était très bien depuis son arrivée mais ça a été plus compliqué pour Deila sur ce match, que ce soit dans ses choix ou dans les réactions pendant la rencontre. C’est pour moi le premier vrai raté du Standard cette saison. Ça va être important pour eux de se reprendre face à Charleroi".