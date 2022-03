Swann Borsellino sur la bonne forme d’Anderlecht : "C’est une leçon de patience et d’humilité"

Anderlecht montre un visage attrayant ces dernières semaines et se rapproche de plus en plus d’une place en play-off 1. Les Mauves se sont imposés 2-1 face à l’Antwerp ce week-end et ont impressionné le plateau de La Tribune.

Pour Swann Borsellino la montée en puissance d’Anderlecht est un exemple à suivre : "Pour nous, observateurs, journalistes et fans de foot, c’est une leçon de patience et d’humilité. On s’est questionné logiquement sur Vincent Kompany parce que c’est un immense nom du football belge, sur ce qu’il allait pouvoir mettre en place. Et je pense que sur le bilan qu’on a montré, sur les 5-6 derniers matchs, ça prouve que l’équipe est arrivée à maturité tactiquement. C’est ce qui s’est passé à ce match-là".

"C’est une équipe qui maîtrise toutes les sorties de balle. Cullen décroche beaucoup pour former un trois derrière, c’est un circuit qui passe beaucoup. On voit que l’utilisation de Murillo et Gomez sur les côtés ça a été fait à merveille. Ça permet à Verschaeren et Refaelov de jouer vraiment dans le cœur du jeu. On parle de 4-4-2. C’est un 4-4-2 sur les phases défensives, mais sur les phases offensives ça s’anime différemment et finalement aujourd’hui, les fruits sont récoltés", analyse Swann Borsellino.

Une bonne période qui permet aux Mauves de trôner à la troisième position de Pro League avec 58 unités, à 12 points de l’Union Saint-Gilloise.