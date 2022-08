Swann Borsellino sur l’affaire Pogba : "L’équipe de France n’avait pas besoin de ça…"

Swann Borsellino était l’invité de Benjamin Deceuninck ce lundi dans le Facebook Live. À cette occasion, notre consultant est revenu sur l’affaire qui secoue le football français : l’affaire Pogba.

Depuis samedi et la publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo où l’on aperçoit Mathias Pogba, menaçant de faire des révélations sur son frère Paul mais également sur Kylian Mbappé, le foot français est en ébullition. Une "drôle" d’histoire dont se serait bien passé l’international tricolore, actuellement en pleine rééducation, à moins de trois mois de la Coupe du monde.

"Peu importe son niveau en club, il a toujours été irréprochable à chaque grosse compétition avec la France. Mais sa blessure plus cette affaire… l’équipe de France n’avait pas besoin de ça. D’autant plus que son compère du milieu N'Golo Kanté multiplie les blessures", s’inquiète Swann Borsellino. "Les gens en France sont relativement pessimistes par rapport à la Coupe du monde. Il y a des soucis défensifs et l’entrejeu Pogba-Kanté ne pourra être aligné pour les prochains matches des Bleus. C’est compliqué".

Notre consultant a également abordé la relation entre Paul Pogba et Kylian Mbappé, qui ne semble pas au beau fixe : "Les deux joueurs ne s’apprécient pas forcément. Ils ne sont pas amis. Ça ne s’est pas ressenti lors de la Coupe du monde 2018 et il y a de nombreuses équipes dans lesquelles les leaders ne s’apprécient pas. Mais je suis plus ennuyé pour Pogba car avec son contexte sportif et personnel, c’est très dur de performer au plus haut niveau", a conclu Swann Borsellino.