Swann Borsellino sur Dante Vanzeir : "Il n’y a pas d’excuse, il a pété les plombs"

C’était l’un des événements (malheureusement) marquants de ce week-end : le coup de poing de Dante Vanzeir sur Valentin Ozornwafor. Sur le plateau de La Tribune les différents consultants sont revenus sur cet incident.

Interrogé sur les raisons d’une telle réaction, Nordin Jbari n’avait pas de raison évidente à donner : "Franchement, c’est compliqué à expliquer. L’Union marche bien, on parle beaucoup de lui. On ne le connaissait pas il y a un an et il est désormais Diable rouge. C’est vraiment un réflexe que même lui ne comprend pas."

Même si son maillot était tiré et qu’il n’avait pas marqué depuis quatre matchs, ratant au passage un penalty contre Saint-Trond, Swann Borsellino ne veut pas lui trouver d’excuse. "Il y a deux choses. La première, il faut éviter le côté pilori et tribunal d’internet à dire 'Vanzeir ceci, Vanzeir cela'. La deuxième, c’est tout simplement de se dire qu’il a pété les plombs. Ça arrive à plein de gens malheureusement, c’est juste qu’il faut le dire. Ce qu’il a fait est grave, il a perdu les pédales. Ok, ça ne lui ressemble pas mais c’est problématique, je ne crois pas qu’il faille lui chercher des excuses en se disant qu’on lui a tiré le maillot ou qu’il n’avait plus marqué depuis quatre matchs. Il ne faut pas faire de conclusions hâtives sur la personne qu’il est et la suspension qu’il prendra sera méritée.", explique notre consultant français.

Un avis globalement partagé par Cécile De Gernier : "Il a pété un plomb, sa réaction à froid est intéressante. On a vu qu’il est allé dans les vestiaires de Charleroi à la fin du match."

De son côté, Philippe Albert a tenu à souligner d’autres aspects : "Je suis content de sa réaction sur les réseaux sociaux car il prend des nouvelles de son adversaire. Il faut que cet épisode soit bénéfique pour la suite de sa carrière, s’il envisage d’aller en Angleterre ou en Allemagne, des petits contacts comme ça, c’est chaque match chaque week-end et je suis persuadé que cela le sera car c’est un garçon intelligent et pas violent."

La question est désormais de savoir la suspension qui sera attribuée à l’attaquant unioniste. Philippe est le plus sévère en évoquant "entre six et huit matchs" alors que Nordin et Cécile en donneraient cinq. Swann n’est pas loin de penser comme eux, expliquant qu’il ne serait "pas étonné de ne plus le voir avant les PO (ndlr : 6 matchs)" et "surpris qu’il en prenne moins que quatre."