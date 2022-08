Swann Borsellino pas fan du nouvel équipement des Diables : "Le rouge, on dirait un maillot qu’on achetait au marché"

C’est l’une des informations fashion de la journée. A quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar, les maillots que les Diables porteront ont fuité un peu partout sur les réseaux sociaux, faisant immédiatement jaser de par leur motif ou leur couleur.

Un avis partagé par Swann Borsellino lors du Facebook Live de ce midi avec Benjamin Deceuninck. S’il a d’abord confié que le blanc pouvait lui plaire, il a sorti sa mitraillette à punchlines au moment de décrire le rouge : "On ne va pas se mentir, le maillot rouge, on dirait un maillot qu’on achetait sur un marché. Mais ce n’est pas un problème belgo-belge. Si vous prenez les maillots de l’Italie ou de la Pologne, ils sont assez catastrophiques aussi. Mais je comprends vraiment le désarroi parce que le maillot à domicile des Belges est vraiment très moche. En plus, il me semble que le maillot des Red Flames était pas mal" confie notre consultant dans son franc-parler habituel.

Des Red Flames qui, rappelons-le, affronteront la Norvège dans un match capital pour la coupe du monde vendredi à 20h30 en direct sur Auvio.