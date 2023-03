Swann Borsellino : "Le Standard est en train de voir les play-offs 1 leur passer sous le nez"

Le Standard a perdu deux nouveaux points ce week-end contre Zulte Waregem. Sur le plateau de La Tribune, nos consultants ont évoqué la situation des Liégeois qui pourraient bien voir les play-offs 1 leur échapper.

"À domicile, ils ont perdu contre Courtrai, OHL, Seraing et ont partagé contre Saint-Trond et Zulte Waregem. Sur quinze points possibles ils n’en ont pris que deux. S’ils avaient obtenu des résultats "normaux", ils seraient largement en play-offs 1. Cela ressemble un peu au Standard de faire ces choses-là", a d’abord avancé Stephan Streker.

Réagissant à l’interview de Ronny Deila qui était furieux après la rencontre, Cécile De Gernier a mis cette situation en perspective. "Il peut se permettre cela car l’objectif du Standard est, pour l’instant, atteint même si on n’y est pas encore. Si l’objectif est les play-offs 1 et que vous le ratez pour un ou deux points, je ne suis pas sûre que le discours soit le même."

De son côté, Swann Borsellino pense que le Standard pourrait regretter si les PO1 n’étaient pas atteints. "Il y a une différence entre les pronostics que vous faites en début de saison et la réalité de ce que vous vivez. Au début de la saison, si on dit au Standard qu’il sera en play-offs 2 avec des bons matches, des exploits et du super contenu, tout le monde dit oui au vu de la saison passée des Rouches. Sur le dernier mois, que ce soient les joueurs ou Deila, quand vous enchaînez le match à Bruges où ils auraient dû faire beaucoup mieux et celui-là, ils voient les play-offs 1 leur passer sous le nez. Ce n’est pas parce qu’il y aura peut-être quatre équipes qui seront meilleures que le Standard qu’ils n’auront pas les boules de les rater. Quand vous voyez les matches qu’ils avaient faits contre l’Union et Westerlo, vous vous dites qu’ils doivent être en play-offs 1.