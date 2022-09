Swann Borsellino inquiet pour Eden Hazard : "La hiérarchie est claire au Real Madrid"

Swann Borsellino était l’invité de Benjamin Deceuninck ce lundi dans le Facebook Live. Une émission lors de laquelle notre consultant est revenu sur la situation d’Eden Hazard au Real Madrid.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le capitaine des Diables Rouges. Dimanche, face à l’Espanyol, Hazard n’a pas quitté le banc de touche madrilène malgré les difficultés que rencontrait le Real (1-1 à la 88e avant les 2 buts de Karim Benzema). Depuis le début de la saison, Hazard n’a disputé que 39 pauvres minutes en l’espace de trois matches. Une situation délicate qui inquiète Swann Borsellino : "On ne peut pas décider de quitter le Real pour lui. C’est son choix et sa vie. Mais je suis pessimiste quant au fait qu’il sera plus utilisé par Carlo Ancelotti. L’Italien dit à la presse qu’Eden fait partie du noyau, qu’il a confiance en lui, mais la hiérarchie est claire. On ne le voit pas sur le terrain".

"Malheureusement, je ne vois pas comment la situation pourrait s’inverser. Sauf si un coéquipier se blesse…", a poursuivi notre consultant. "On a tous envie qu’il ait du temps de jeu pour qu’il soit bon à la Coupe du monde. C’est important d’avoir du rythme, mais peut-être qu’il vaut mieux qu’il soit juste bien dans sa tête et fit pour le Qatar. Il faut être honnête, le contexte n’est pas idéal pour Eden".