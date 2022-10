Swann Borsellino : "Ce qui me surprend vraiment c’est la capacité de l’Union à enchaîner en championnat"

L’Union Saint-Gilloise a acquis ce jeudi soir sa qualification pour les huitièmes de finale en s’assurant la première place de son groupe devant des clubs tels que l’Union Berlin, Braga et Malmo. Frank Peterkenne et Swann Borsellino reviennent sur cette superbe performance !

L’image forte qu’il faut retenir de cette rencontre ? "On va commencer par la fin. La célébration des joueurs avec les supporters. Je crois que si on est tout à fait honnête, et c’était un peu le sens des mots du coach à l’issue de cette rencontre, le contenu a déjà été meilleur pour les Unionistes. Je dirai qu’aujourd’hui ils ont vraiment réussi à faire le travail. Ils avaient deux objectifs : la qualification et ne pas encaisser. Les deux objectifs ont été accomplis. Pour le reste, on a déjà vu des meilleurs matches de leur part mais je crois qu’aujourd’hui c’était le plus important. C’est un bel accomplissement qu’il ne faut pas négliger."

Est-ce que cette équipe vous surprend ? Elle termine quand même avec un super résultat qu’on n’attendait pas nécessairement. "Elle ne me surprend plus tellement. Ce qui était surprenant c’était peut-être la capacité à battre l’Union Berlin là-bas, à faire cette double confrontation contre Braga. Surprise, ce n’en est plus vraiment une. Je suis même sûr que les joueurs ne se surprennent plus non plus. Ce qui me surprend le plus c’est cette capacité à chaque fois rebondir en championnat. On sait à quel point les matches de championnat du week-end sont difficiles après la Coupe d’Europe. Pour le moment, ils ont tenu la barre en championnat donc ça m’impressionne plus que leur parcours. Mais aller chercher les huitièmes de finale immédiatement dans cette poule en Ligue Europa c’est un bel accomplissement de leur part c’est sûr."

Vous avez le sentiment qu’on peut encore les retrouver plus loin dans cette compétition ? "Tout est possible. Les joueurs vont déjà pouvoir regarder les seizièmes de finale tranquillement dans leur canapé. On sait qu’en 1/8e il y aura quand même des gros noms. Non pas que Braga et l’Union soient des petites équipes. Mais il y aura certainement un Atletico dans la danse, le Barça et d’autres équipes. On verra en fonction du tirage ce qu’ils sont capables de proposer."