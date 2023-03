Swann Borsellino avant Union-Union : "Berlin, ce n’est pas clinquant, mais c’est fort"

Moins de 24 heures avant le match aller entre l'Union (Berlin) et l'Union (Saint-Gilloise), on a préfacé le huitième de finale d'Europa League en compagnie de Swann Borsellino.

Swann, ton ressenti d'abord avec le fait que ces deux équipes se retrouvent alors qu'elles s'étaient déjà croisées en poule ?

C'est forcément moins excitant. Les supporters, les joueurs, le staff sont tous un peu déçus d'avoir tiré Berlin. Pour deux raisons: d'abord l'union, malgré ses ambitions parce qu'ils ne sont pas en classe de découverte, avait envie d'aller voir ailleurs d'autres adversaires prestigieux comme la Juve ou Manchester. Et puis pour une équipe comme l'Union, en cas d'élimination vous êtes sortis par une équipe qui n'est pas clinquante mais qui est très forte. Alors la déception est logique mais là je découvre le stade et on y est pas mal. Et on sera encore mieux avec les supporters car il sera plein (25.000 personnes dont la majorité debout nldr).

Mais donc avantage l'Union Saint-Gilloise qui sait qu'elle est capable de le faire ou avantage Berlin car il n'y a plus d'effet de surprise ?

Je sais qu'on n'est pas dans ce jeu là mais je vais utiliser le 50/50. Berlin a été surpris en poule. Tout en la respectant lors de ces matchs, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il s'est passé face à cette équipe saint-gilloise. Cela va donc être important pour Karel Geraerts d'essayer de surprendre cette équipe de Berlin qui se sera mieux préparée.

Et pour l'Union Saint-Gilloise je pense que c'est important de se dire qu'ils sont en visite dans un endroit qui peut paraitre intimidant mais qu'ils connaissent déjà. Et se dire qu'ils sont déjà arrivés à le faire. C'est en plus un match aller avec le retour à la maison et donc se dire que faire un match nul, alors qu'ils ont déjà fait mieux ici, ce serait déjà bien...

Problème: Teuma est incertain, c'est aussi du 50/50

Oui et on voit quand Teddy est moins dans le match à quel point il pèse habituellement sur le jeu de son équipe. Après, ce que découvre l'Union cette saison c'est de jouer à fond sur plusieurs fronts. Et on sait que dimanche il y a un match hyper important contre Genk. Et je ne trouverais pas ça "déconnant", si Teddy est à 60, 70%, de ne pas le faire commencer. Car si l'Union a prouvé une chose cette saison c'est qu'il y avait un banc de touche, plus que la saison passée. Cette équipe est capable de jouer différemment, de s'adapter à ces absences. Karel Geraerts ne prendra donc pas de risque, même si Teddy veut absolument jouer.

Les derniers matchs de l'Union t'ont inquiété par rapport à ce rendez-vous européen?

Non parce qu'ils sont humains. En revanche, ce qui est ennuyant c'est leur manque d'efficacité dans les deux rectangles. Une des forces de l'Union c'est de marquer souvent sur une situation, sur une occasion qui n'est pas forcément franche. Et je trouve que ces derniers temps en championnat ils ont eu des temps forts dans des gros matchs et qu'ils n'ont pas toujours réussi à marquer. Et pour se qualifier, ils devront retrouver cette efficacité. Ils n'ont pas le choix.