Swann Borsalino sur Griezmann : "Sur sa compréhension du jeu, c’est peut-être l'un des meilleurs, voir le meilleur du monde"

Si Antoine a connu une passe difficile lors de son passage au Barça et suite à la défaite à l’Euro face à la Suisse en 1/8e, Didier a su reboosté le joueur et lui a toujours maintenu sa confiance. Normal quand on possède dans son effectif l’un des joueurs les plus intelligents du monde.

"Je pense que Griezmann n’est jamais mort. Il a eu sa période difficile au Barça et avec cette phrase qui l’a un peu desservie quand il dit qu’il pouvait s’asseoir à la table de Messi et Ronaldo. Mais en équipe de France, il a toujours eu un rôle important, Didier le mettait toujours en premier sur la feuille de match, peu importe ses performances. Et puis, c’est un joueur qui pour moi vieillit bien. Il joue simple. Et c’est ce que j’adore chez lui, son jeu en une touche et sa compréhension du jeu. Je trouve que dans ce domaine-là, c’est peut-être l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur du monde. Dans l’analyse des situations, ce qu’il doit faire, éliminer, donner le ballon en une touche, temporiser, dribbler, … Il peut tout faire et il est capable de prendre la bonne décision. C’est un joueur extrêmement intelligent et je dis souvent que si je pouvais jouer au foot avec un joueur, je voudrais Griezmann car il va toujours faire le geste juste", continue de nous expliquer Swann.

Défensivement, il a des attitudes, des prises de risques et des décisions qui sont celles de joueurs à vocations défensives.

Et notre consultant d’ajouter sur ce nouveau rôle dans ce mondial : "Cette naissance dans ce profil milieu de terrain est incroyable. Mais personne ne tombe des nues, car Antoine fournit toujours beaucoup d’efforts sur un terrain. Il a un bon cardio et VMA, Didier le sait quand il lui confie cette mission. Mais ce que je trouve vraiment fort, c’est d’arriver à être si fort des deux côtés du terrain malgré la débauche d’énergie dans une équipe qui défend à 10, car Mbappé défend très peu ou pas, et de garder toujours cette importance et intelligence de jeu. Défensivement, il a des attitudes, des prises de risques et des décisions qui sont celles de joueurs à vocations défensives."