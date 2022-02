Présentée dans le cadre de la 12ème édition de La Semaine du Son, l’œuvre de Raymond Delepierre prend la forme d’une sphère imposante qui révèle au toucher, un monde sonore insoupçonné. " Swalling hEARt " sera présenté à partir de ce jeudi 10 février à La Vallée à Bruxelles.

La 12ème édition de la Semaine du Son s’est ouverte ce lundi 7 février. L’objectif de l’évènement est de sensibiliser le spectateur à la richesse du son. L’édition 2022 nous invite à tendre l’oreille et à ressentir (et comprendre) les phénomènes acoustiques qui nous entourent.

Ateliers, concerts, installations, ballades sonores. Au programme : 40 rendez-vous à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie sont rassemblés sous le thème du " Microcosm ". La thématique renvoie à la crise sanitaire. Pendant les longues semaines de confinement que nous avons traversées, les artistes ont été contraints de rester dans leur bulle et de créer en isolement. Aujourd’hui, il est temps de percer cette bulle et de laisser voir (et entendre) le fruit de cette production.