Sven Smeets : "Thierry Neuville Champion du Monde un jour ? Pour battre Toyota, Hyundai doit être au top dès le début de saison"

Ancien copilote et team manager de l'équipe Volkswagen Motorsport en WRC, Sven Smeets, désormais directeur sportif de l'écurie Williams en Formule 1, garde un regard avisé sur le Championnat du Monde des Rallyes.

"Le rallye m'a tout donné, et je le suis toujours, a dévoilé Sven Smeets à Olivier Gaspard lors du dernier Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Les WRC hybrides ? Je pense qu'elles font leur boulot, il y a une belle bataille entre les deux teams. Ford avait commencé très fort avec Sébastien Loeb au Monte-Carlo, j'espérais assister à une bagarre à trois, mais malheureusement ce n'est pas le cas. De l'extérieur, je n'ai pas trop vu de différences entre l'année passée et cette saison."

Ancien copilote de Freddy Loix (1995-2004) et de François Duval (2005), avec qui il a remporté le Rallye d'Australie, Sven Smeets a bien connu les deux Seb', qui reviennent régulièrement animer les spéciales du WRC.

"Quand Sébastien Loeb et Sébastien Ogier sont présents, c'est positif pour le rallye, cela a un impact médiatique très important. Mais quand ils ne sont pas là, comme à Ypres, ça marche aussi. Pour moi, ce n'est pas nécessaire qu'ils soient là, mais quand c'est le cas, ça donne deux voitures de plus dans la bagarre, et c'est très beau !"

Sven Smeets, qui a vécu de l'intérieur les quatre titres mondiaux remportés par Sébastien Ogier au volant de la Volkswagen Polo WRC, estime que pour connaître le succès, il faut avant tout "être dans la bonne voiture au bon moment."

"Kalle Rovanpera, il a tout pour devenir un très grand. Il est dans une très bonne voiture, et il est très jeune. Il va probablement tout le temps jouer devant. Quant à la situation de Thierry Neuville, je vois ça de l'extérieur, mais je pense que Hyundai a connu une période très difficile. Ils avaient l'air d'être loin de la Toyota. Thierry s'en est le mieux sorti à ce moment-là, il s'est bien battu avec la voiture et il a réalisé quelques bons résultats. Maintenant, Hyundai reste sur deux victoires consécutives avec Ott Tanak, mais à Ypres, sans sa petite erreur, c'était pour Thierry. Quand tu as 18 secondes d'avance à Ypres, il n'y a qu'avec une erreur que tu peux perdre un tel avantage."

"Maintenant, c'est trop tard pour jouer le championnat, ils sont d'après moi aussi un peu trop loin au championnat constructeurs. Je pense qu'il faut déjà se concentrer sur l'année prochaine, pour qu'il n'y ait pas un si gros écart en début de saison. Je pense que Thierry sera encore, à l'avenir, candidat au titre mondial. Pour moi, il y a Rovanpera et Evans chez Toyota, et Tanak et Thierry chez Hyundai. Devenir Champion du Monde, ce n'est pas facile. Tu dois avoir tout avec toi, être dans la meilleure voiture, avoir un peu de chance... Pour battre les Toyota, il faudra être au top dès le premier rallye."