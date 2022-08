Sven Smeets, directeur sportif de Williams en F1 : "5 ans pour ramener notre team en milieu de grille"

Smeets est aussi responsable de la logistique et de l’Academy, c’est lui qui traque les jeunes pilotes qui feront peut-être les succès de l’équipe demain. "Ca n’arrête jamais… on vient juste d’avoir une pause de 2 semaines. Pour le reste, il y a 50 semaines de boulot et tu peux travailler de 8 heures du matin à 8 heures du soir tous les jours si tu veux".

Williams est une écurie du bas de tableau. Plus de victoire, plus de champagne… Peu importe, le Belge s’est inscrit dans un projet à long terme. "Quand je suis arrivé ici, je savais… Williams est une équipe qui a d’abord survécu difficilement. Avant que les Américains n’achètent l’équipe, il n’y avait plus eu d’investissement pendant 3,4 ans. Je suis venu parce que c’est un projet de 5 ans, l’objectif c’est de revenir en milieu de grille et c’est ça qui m’a motivé, de construire une équipe de zéro et c’est ça qui m’a intéressé".

Alors la page rallye est-elle définitivement tournée pour Sven Smeets ? "Le défi ici est très très grand et Sven Smeets veut rester en F1".