Sven Kums prolonge d’un an à La Gantoise

Sven Kums a prolongé son contrat jusqu’en 2024 à La Gantoise, a annoncé le club sur les réseaux sociaux mercredi. Le joueur de 35 ans, dont le contrat actuel se terminait à la fin du mois, portera le maillot des Buffalos une saison de plus.

Cette saison, Sven Kums a disputé 53 matchs, marqué quatre buts (dont un en Conference League) et délivré dix passes décisives. Sur les 645 matchs de sa carrière, il en compte, à l’heure actuelle, 273 pour le club de Flandre-Orientale. Il a également remporté le Soulier d’or en 2016 lorsqu’il portait les couleurs de Gand. Sur le site internet du club, Sven Kums a réagi à sa prolongation. "J’ai toujours souhaité rester à Gand. J’ai déjà passé de belles années dans ce club avec, entre autres, un titre, une Coupe et un Soulier d’or. Je me sens chez moi ici et c’est aussi important pour ma famille que je puisse rester à La Gantoise." "Je suis donc content que nous ayons trouvé un accord. Physiquement, je me sens toujours bien. La saison prochaine, je veux être à nouveau là pour l’équipe. Je serai heureux de me rendre au club tous les matins."