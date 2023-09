Sven Jaecques (Directeur Général Antwerp) avant le match à Barcelone : "On n’est pas prêt pour la Champions League…"

Le grand jour est arrivé : l’Antwerp, auteur du triplé championnat-Coupe-Supercoupe, poursuit sa croissance à grande vitesse par sa grande première en Champions League. Une première historique à plus d’un titre : le premier adversaire ce soir se nomme… le FC Barcelone.

" On n’a jamais peur avant un match et on n’a que des sentiments positifs depuis le tirage au sort " commence le Directeur Général anversois Sven Jaecques. " Evidemment, on connaît notre place par rapport à un grand club comme Barcelone et on sait qu’on peut perdre ce match par plusieurs buts d’écart (sic). Mais comme avant chaque match, on a confiance en nos possibilités de tirer notre épingle du jeu. Peur de prendre un 5-0 ? (Il marque une pause) On verra bien… On est réalistes : ils ont beaucoup de qualités et c’est notre toute première expérience de Champions League. Donc on ne va fanfaronner en disant qu’on va faire un résultat ici. On va faire notre possible… et en disant cela, cela veut déjà dire beaucoup ! (sic) On a confiance en notre coach Mark van Bommel, qui a déjà souvent prouvé qu’il savait mettre en place un plan tactique adapté à chaque match. "