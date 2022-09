Sven Jaecques (CEO Antwerp) sur le Gril : "L'Antwerp champion ? C'est l'ambition !"

Joueur du Cercle Bruges jusqu’à l’âge de 20 ans (il y a côtoyé en équipes de jeunes… le CEO d’Anderlecht Peter Verbeke !), Sven Jaecques a fait toutes ses classes au Breydel (" On disait ‘Association’, on ne pouvait pas dire ‘club’ vu la rivalité avec le Club… et du coup, je fais encore le lapsus ici à Anvers " sourit-il) où il a dirigé les jeunes avant de prendre la Direction Générale. Puis d’apprendre à connaître Paul Gheysens au Bosuil…

" Paul est une énorme personnalité et ce n’est pas tous les jours facile de bosser avec lui… mais tant mieux, sinon ce ne serait pas intéressant (clin d’œil). C’est un gros travailleur, il déborde d’ambition mais il joue aussi un rôle dans les médias : le vrai Paul est un homme respectueux et pas du tout arrogant, comme on le dépeint souvent. Il est très direct et il attend aussi la pareille de ses collaborateurs. Parfois je dois le calmer… mais lui aussi doit me calmer ! (sourire) Après son irruption dans le vestiaire de Brian Priske, la saison passée, il a tout de suite dit qu'il n'aime pas faire des choses pareilles et ne veut plus jamais les faire. Au départ, il ne connaissait rien au football : ses trucs à lui, ce sont les chevaux et l’immobilier, mais il a très vite appris et pris goût à l’ambiance du foot. Et s’il prétendait tout savoir, il n’aurait jamais engagé Marc Overmars, qui en a vu d’autres à Ajax, Barcelone et Arsenal ! Entre nous trois, ça matche très bien (sic) et chacun évolue dans sa sphère de compétence, dans le plus grand respect. La dépendance à Paul Gheysens ? Il y a 3-4 ans, j’aurais dit oui, l’Antwerp disparaît si le Président retire ses billes… Mais aujourd’hui, on a un stade, on a un capital-joueurs, on a une structure et on a des sponsors. Donc l’Antwerp, aujourd’hui, c’est plus que Paul Gheysens. Mais ses moyens et ses investissements nous font aller plus vite que les autres : ça, je le reconnais. "