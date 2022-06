Suzi Quatro, Reine du Glam-Rock

Suzi évolue vers un style plus agressif, le groupe décide de se rebaptiser The Cradle à partir de 1969. Lors d’un concert le producteur anglais Mickie Most, repère la petite bassiste (1m52) et flaire son incroyable pouvoir scénique. Suzi suit le producteur jusqu’en Angleterre et se lance dans une carrière solo. "Can the Can" figure sur son premier album paru en 1973. Avec ce tube elle atteint des sommets !