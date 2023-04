"Suzette Project" à l’Eden, un spectacle sur la diversité des modèles familiaux pour les jeunes

Premier spectacle de la compagnie Daddy Cie !, "Suzette Project" est à découvrir du 23 au 26 avril* à l’Eden de Charleroi. A travers des vidéos documentaires et un jeu d’acteur énergique, la pièce interroge sur les différents modèles familiaux non traditionnels, se voulant être une ode à la diversité, l’ouverture et la tolérance pour les nouvelles générations.

Synopsis

"Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de savanes, a une maman et une mamoune. Avec Alice, sa best friend forever dont les parents sont divorcés, elles partagent rêves d’aventures et plans sur la comète. Un jour, tout bascule. Suzanne se lance alors dans une cyber-enquête : le Suzette Project."

*Les séances du 24 et du 25 avril sont des séances scolaires

Distribution

​​​​​​ Texte et mise en scène : Laurane Pardoen​

Distribution : Marine Bernard de Bayser, Ophelie Honoré et Nina Lombardo en alternance avec Anaïs Grandamy, Victoria Lewuillon et Laurane Pardoen

Voix : Andrea Fabi

Assistanat : Judith Bouchier-Végis, Isabella Locurcio et Vera Rozanova

​Montage vidéo : Marie Gautraud​

Costumes : Bleuenn Brosolo

Scénographie : Zoé Tenret et Laurane Pardoen​

Création sonore : Shuba

Création lumière : Jérôme Dejean

Régie : Fanny Boizard ou Alice De Cat ou Clément Papin