Suzanne Vega : interview exclusive sur Classic 21

Ce samedi dès 15h sur Classic 21, retrouvez Suzanne Vega qui évoque, au micro de Dominique Ragheb, son album An Evening of New York Songs and Stories et son prochain concert le 9 juillet à l’Hopital Notre Dame à La Rose à Lessines.

Elle a notamment expliqué que tout cet album sorti en 2020 est centré autour de la ville de New York, dont elle reprend d’ailleurs des classiques comme un hit de Lou Reed, ou bien, en live seulement, un titre de Blondie.

En concert, elle a d’ailleurs révélé ce qui vous attend si vous comptez assister à la date du 9 juillet à Lessines, comme le titre qu’elle préfère jouer pour les fans belges…

On vous laisse découvrir le tout en vidéo ci-dessus le jour même, ou bien sur Classic 21 dès 15h dans Classic Hits.