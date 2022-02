Suzanne Vega à Lessines

La chanteuse folk passera par la Belgique cet été avec une date à l'Hôpital Notre Dame à la Rose à Lessines le 9 juin prochain.

Les préventes débuteront ce vendredi 18 février à 11h via le site du Centre Culturel René Magritte.

À l’occasion de la sortie, en avril 2019, de son nouvel album An Evening of New York Songs and Stories, Suzanne Vega avait annoncé une série de dates européennes en 2020. En raison de la pandémie, tout avait dû être reporté jusqu'à cette année.

Sur An Evening of New York Songs and Stories, Suzanne Vega revisite des chansons de son répertoire à propos de New York dans des versions live époustouflantes. Elle est accompagnée ici de son guitariste de longue date, Gerry Leonard, du bassiste Jeff Allen et du claviériste Jamie Edwards. Enregistré au célèbre Café Carlyle de New York au début 2019, le disque comprend des morceaux aussi familiers que " Luka " et " Tom’s Diner ", ainsi que des titres plus confidentiels comme " Frank and Ava ", " Ludlow Street ", " New York Is My Destination " et une reprise de " Walk on the Wild Side " du regretté Lou Reed, son ami.

An Evening of New York Songs and Stories a été produit par Gerry Leonard, mixé par l’ingénieur du son Kevin Killen, lauréat d’un Grammy Award, et masterisé par Bob Ludwig, aussi récompensé par un Grammy Award.

Largement reconnue comme l’une des auteures-compositrices-interprètes les plus influentes de sa génération, Suzanne Vega s’est imposée comme une figure clé du renouveau de la musique folk au début des années 80. Depuis la sortie de son premier album éponyme, acclamé par la critique, en 1985, elle a écrit et enregistré des chansons qui sont réellement entrées dans l’histoire de la musique contemporaine, comme " Luka ", sans doute la seule chanson jamais écrite du point de vue d’un petit garçon maltraité, " Marlene on the Wall ", un succès inattendu au Royaume-Uni, et " Tom’s Diner ", un drôle de petit morceau a cappella qui a été remixé par le duo de DJ anglais " DNA " et a fait un carton dans les clubs. Ses disques, dont son premier album éponyme, son successeur, " Solitude Standing ", et " 99.9F ", se sont vendus à des millions d’exemplaires.

Suzanne Vega est considérée comme une conteuse de talent qui " observe le monde d’un œil poétique ". Ses chansons tournent généralement autour de la vie urbaine, de personnes ordinaires et de sujets authentiques. Toujours courts et sobres, les titres de Suzanne Vega sont immédiatement reconnaissables. Aujourd’hui, ils restent aussi reconnaissables et réfléchis qu’à ses débuts à la radio, il y a plus de 30 ans.