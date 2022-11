Plusieurs grands artistes français ont d'ailleurs été des inspirations tout au long de cet album. Parmi ceux-ci, on peut citer Daniel Balavoine ou encore Mylène Farmer.

Parmi tous les titres de l'album, on retrouve également Clit is good, un titre qui parle du plaisir féminin, encore tabou dans nos sociétés. La preuve ? Le clip réalisé par la photographe et réalisatrice de clip belge, Charlotte Abramow, a été censuré 4 jours après sa sortie.