Susto et son album ''Time In The Sun'' concentré de pop, de rock et d’americana

''Time In The Sun'' reflète parfaitement la vie compliquée que nous avons connu. Justin Osborne déclarait justement que la création de ''Time In The Sun'' s’est faite dans la tourmente de la pandémie, mais qu’il a été aussi influencé par des événements qui ont chamboulé sa vie : son père est décédé des suites d’un cancer et lui-même est devenu père entre-temps. ''Time In The Sun'' est un bon concentré de pop, de rock et d’americana dans l’air du temps, onze titres créatifs qui parlent de la vie, tout simplement.