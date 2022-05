Suspicion de grippe aviaire: la gravière Brock est rouverte au public

A Hermalle-sous-Argenteau, sur la commune d'Oupeye, la gravière Brock est de nouveau accessible au public.

Ce site naturel d'un grand intérêt biologique avait été fermé et évacué en urgence dimanche pour suspicion de grippe aviaire.

Le cadavre d'un canard, un colvert, y avait été découvert. Et comme plusieurs cas de grippe aviaire ont déjà été confirmés dans la région de Visé ces dernières semaines, la commune et le Département Nature et Forêt n'ont pas tergiversé. D'autant que cette maladie est transmissible à l'homme.

Les analyses sont toujours en cours

Le site a immédiatement été fermé ... avant de rouvrir le lendemain. Pourquoi? Nous avons posé la question au bourgmestre faisant fonction, Paul Ernoux: "Il y a beaucoup de bruits qui ont circulé en disant qu'il y avait plusieurs canards qui avaient été retrouvés morts. Je peux vous assurer qu'il n'y a bien qu'un canard qui a été retrouvé mort dimanche sur le site de la gravière Brock. Ce canard a été emmené par le représentant du DNF qui était sur place également, et nous attendons toujours les analyses. Et suivant l'avis du DNF que nous avons eu hier matin, nous avons décidé de rouvrir le site puisqu'il n'y avait qu'un animal décédé sur le site. A l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas les résultats."

S'il est confirmé que le canard est mort de la grippe aviaire, d'autres mesures seront prises, comme le précise Paul Ernoux: "Nous reprendrons certainement la mesure de devoir refermer la gravière pour un certain temps. Mais pour l'instant, nous estimons que les visiteurs ne courent aucun risque."

Les résultats des analyses concernant cette suspicion de grippe aviaire devraient être connus dans les heures, voire les jours à venir.