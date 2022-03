Suspicion de fraude concernant le tracing coronavirus en Flandre: l'audit n'exclut pas une fraude

L'audit externe concernant le suivi des contacts en Flandre dans le cadre de la pandémie de coronavirus n'a pas constaté de fraude mais ne l'exclut pas non plus. Dans son rapport, Deloitte souligne la nécessité de meilleurs mécanismes de contrôles, indique vendredi l'agence flamande de Soins et santé.

Le document fait état d'un montant facturé de 24,6 millions d'euros aux centres d'appels où des anomalies auraient été constatées. Pour une grande partie de cette somme, 14,6 millions d'euros, il manque des pièces justificatives.