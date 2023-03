Suspicion de corruption dans l’arbitrage espagnol : "Le pire moment qu’ait connu le football espagnol", selon le président de la Liga

"Le football espagnol vit le pire moment de son histoire en raison de l’affaire de corruption d’arbitres impliquant le FC Barcelone", a déclaré lundi le président de la Ligue de football professionnel (LaLiga), Javier Tebas qui a "honte".

La semaine dernière, la justice espagnole a inculpé le club catalan et plusieurs de ses anciens dirigeants pour "corruption", "abus de confiance" et "faux en écritures de commerce" après que des versements de plus de 7,3 millions d’euros à une société appartenant à Jose Maria Enriquez Negreira, un ancien responsable des arbitres, également poursuivi, ont été découverts au début de l’année.

Le FC Barcelone affirme pour sa part avoir payé l’ex-responsable de la commission d’arbitrage de la fédération espagnole de football (CTA) de 1994 à 2018 pour des rapports et des conseils liés à l’arbitrage. "Il y a des paiements reconnus par Barcelone au vice-président de la CTA, c’est quelque chose d’anormal", a déclaré Tebas à la chaîne Movistar Vamos.

"C’est clair que ça génère des tensions. La réputation de notre football est en jeu. J’ai honte. Nous n’avons aucune explication de la part de Barcelone", a tonné le dirigeant.