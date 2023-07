Un juge fédéral de Californie a débouté l’autorité américaine de la concurrence, la FTC, de sa demande de suspension immédiate de l’acquisition de l’éditeur de jeux vidéo Activision par Microsoft, infligeant un premier revers au gouvernement américain dans ce dossier.

La décision, datée de lundi et publiée mardi, ne concerne que la procédure d’urgence intentée par la FTC et non le fond de l’affaire, qui sera tranché ultérieurement.