Suspension de l’accord sur les céréales ukrainiennes : "Les conséquences seront dramatiques" prévient Olivier de Schutter

Avant le conflit en Ukraine, 26 pays dépendaient pour plus de 50% de l'Ukraine et de la Russie combinées pour leurs importations de céréales. Certains de ces pays sont déjà aujourd’hui dans une situation extrêmement périlleuse dans la Corne de l’Afrique notamment où la famine menace déjà près de 20 millions de personnes au Kenya, en Éthiopie et en Somalie.

La décision russe va rendre les choses encore plus difficiles pour ces pays mais aussi pour d’autres pays d’Afrique du Nord comme la Libye et la Tunisie ou encore le Liban et le Yémen. "Donc oui, on a des pays qui sont aujourd’hui gravement menacés par cette suspension et pour lesquels on peut redouter un risque de famine accrue et une catastrophe pour les mois à venir."