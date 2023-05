Suspense et mystère au "Pont du Diable": Élodie Frenck mène l’enquête

Ce mercredi 24 mai, La Une vous emmène dans le département du Hérault, pour une nouvelle fiction policière signée Sylvie Ayme.

Les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être. Ainsi, quand le maire de la petite bourgade de Saint-Guilhem-le-Désert est retrouvé pendu sur le Pont du Diable, au-dessus de l’Hérault, Marina Fazergues et Philippe Charras ne s’y laissent pas tromper. Pour les deux flics, il est assez vite clair qu’il ne s’agit pas d’un suicide, mais bien d’un meurtre. D’ailleurs, les analyses le confirment, puisqu’on a retrouvé de la scopolamine, une drogue puissante ôtant toute capacité de résistance à celui qui en consomme, dans le corps de la victime. Et il ne fait plus aucun doute qu’un meurtrier rôde dans les parages quand les enquêteurs mettent la main sur des lettres de menaces, cachées dans le bureau du maire…