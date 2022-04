"Suspects", la série policière où les acteurs improvisent complètement leurs dialogues

Le Royaume-Uni a l'habitude de proposer d'excellentes séries policières originales, comme Line of Duty (sur Auvio), No Offence ou encore Happy Valley. C'est également le cas avec l'étonnante Suspects, où les acteurs ont la grande liberté d'improviser complètement leurs dialogues. La première saison est à découvrir jusqu'au 11 octobre en version multilingue sur Auvio.

Dans cette série créée par Paul Marquess et Steve Hughes pour Channel 5, les trois personnages principaux sont la tête brûlée Jack Weston, la pédante Charlie Steele et leur chef Martha Bellamy. À chaque épisode, ce trio de policiers enquête sur des affaires de meurtres, de disparitions et de viols commis dans l'Est londonien. Incarnés par les talentueux Fay Ripley, Damien Molony and Clare-Hope Ashitey, ces personnages très différents n'ont pas la même conception des techniques d'investigation, ce qui provoque conflits et complications.