Suspect armé à Miss Belgique : "Les motivations du suspect ne sont toujours pas claires", selon le parquet fédéral

"L'enquête a révélé qu'il envisageait potentiellement de commettre un attentat lors de l'élection de miss Belgique qui devait avoir lieu peu de temps après à Plopsaland. Les motivations exactes de Peter C. ne sont toujours pas claires. Il n'était connu ni de la police ni des services de renseignement", souligne le parquet fédéral dans un communiqué. L'homme était accompagné d'une femme de nationalité néerlandaise dont on ignore pour l'instant si elle était au courant de ses plans. "Le dossier a été confié à un juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale, division de Bruges. Il décidera dans le courant de la journée ou lundi matin si les deux personnes devront ou non comparaître devant lui et de l'éventuelle délivrance d'un mandat d'arrêt", ajoute encore le communiqué.