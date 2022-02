Susanne et François ont enterré les cendres de leur fils dans une forêt : "Chaque fois qu'on vient ici, on est bien"

"On ne pouvait pas imaginer enterrer notre fils dans un cimetière avec des personnes âgées qu'il ne connait pas."

Susanne et François ont perdu leur fils de quatre ans, Henri, dans un accident de voiture, pendant les vacances. Alors que François était encore plongé dans le coma, Susanne a décidé de faire incinérer le petit garçon décédé et de conserver ses cendres dans une urne. "Je ne voulais pas enterrer Henri sans François et ma mère m'expliqué qu'il y avait une forêt où on pouvait enterrer les proches", explique-t-elle.

Trois mois après l'accident, François peut enfin sortir de l'hôpital et participer à une cérémonie, au cours de laquelle Henri est enterré au pied d'un arbre, dans une forêt près de Sarrebruck, en Allemagne. "C'est un petit garçon qui aimait bien courir pieds nus dans le jardin, de grimper aux arbres. Ici, il est dans la nature, il vit encore dans l'arbre", raconte le couple qui livre son témoignage sur la page de VEWS.